Baubeach, le iniziative di Ferragosto nella spiaggia per cani liberi

Dal 12 al 15 agosto presso il Baubeach, il litorale di ben 7000 mq a Maccarese la prima spiaggia in Italia per cani liberi e felici, sarà teatro di diverse attività dedicate al rapporto comportamentale tra umani ed animali.

Tante le iniziative in programma dallo yoga con gli animali, lezioni di ricerca olfattiva e con Ferragosto giornata clou. Il 15 agosto infatti saranno organizzati una serie di giochi in acqua e microlaboratori incentrati sui sensi del cane che aiuteranno le persone a capire i loro bisogni. Un workshop etologico integrato da laboratori artistici con la decorazione di aquiloni che in successivo momento saranno fatti volare.

Patrizia Daffinà, fondatrice del Baubeach, spiega così l’iniziativa degli aquiloni: “Abbiamo dunque pensato insieme a Cecilia Brincat e all’artista Karen Thomas, con la quale da anni condividiamo in spiaggia numerosi programmi artistici con la partecipazione degli stessi bagnanti, di far dipingere ai partecipanti al laboratorio aquiloni, ognuno con la propria fantasia, per poi librarli in cielo, a fine giornata, in un gran finale di poesia e totale empatia con l’universo”.

Altro appuntamento importante sarà la mostra “Con un unico obiettivo” a cura del fotografo pet e portrait Fabio di Marcantonio che supporta la campagna contro l’abbandono degli animali dell’associazione “Un tesoro di Cane”. La mostra in spiaggia sarà un itinerario con oltre 40 scatti fotografici che mira tramite immedesimazione e mira a mostrare il collegamento “invisibile” tra gabbia e divano e il gioco di ruolo tra umano e animale.