Tutela degli animali: pubblicato il bando rivolto alle associazioni

Venerdì 23 giugno 2023 il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha pubblicato il bando (scadenza 17 luglio) per promuovere eventi di sensibilizzazione ed educazione per la tutela degli animali.

L'avviso pubblico è rivolto alle Associazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale che siano iscritte da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che abbiano tra le finalità del proprio statuto la promozione del benessere degli animali e che contino almeno 100 volontari iscritti. Obiettivo finale oltre a quello di tutelare il benessere degli animali è quello valorizzare e rafforzare il rapporto fra l'Amministrazione e il monodo dell'associazionismo.

Il bando prevede una convenzione per tutto il 2023 con le manifestazioni che potranno svolgersi nei quindici municipi di Roma. Le campagne di sensibilizzazione dovranno promuovere la cura degli animali e dell’educazione sui benefici della loro compagnia per le persone, il sostegno ad iniziative e interventi rivolti alla salvaguardia e al rispetto degli ecosistemi e degli habitat naturali essenziali alla vita degli animali, l’attenzione particolare a specifici eventi educativi rivolti alle fasce d’età dell’infanzia, l’impegno a favorire la preparazione di cani d’accompagno per i disabili, per la pet-therapy e la promozione di momenti educativi sull’importanza della cura degli animali per favorire il benessere psico-fisico, la socializzazione e la qualità della vita degli anziani. I progetti saranno valutati da una specifica commissione che redigerà una graduatoria basandosi su dei criteri considerati fondamentali quali:

il curriculum dell’Associazione e del suo numero di iscritti;

l’estensione territoriale della campagna proposta ad almeno 7 municipi;

il numero di volontari impegnati nella campagna;

il coinvolgimento delle scuole e di persone fragili, anziani e disabili.

Sabrina Alfonsi ssessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha dichiarato:"Diffondere la cultura del rispetto e della cura degli animali è un elemento essenziale di civiltà su cui ancora molto lavoro deve essere fatto e il supporto delle realtà del volontariato è estremamente prezioso”.