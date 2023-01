Il Bambino Gesù adotta 650 alberi da nettare: ogni paziente potrà seguirne la crescita

Una calza speciale è in arrivo per i piccoli pazienti del Bambin Gesù. L’ospedale ha infatti sottoscritto un accordo che gli consente di prendere in adozione 650 alberi a nettare per le api. Piante che saranno assegnate ai bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico romano.

Il monitoraggio degli alberi piantati

Gli alberi sono stati donati dalla start-up 3Bee. Si tratta di un’azienda “agri-tech” che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api. Una realtà che ha sviluppato una rete da 10mila apicoltori in tutta Italia e che, attraverso il supporto tecnologico, consente a chi vi aderisce di poter monitorare la salute degli alberi, la produzione di miele, i livelli d’inquinanti abbattuti.

I numeri dell'iniziativa

Per ogni bambino ricoverato, 3Bee ha riconosciuto l’adozione di un albero che, una volta piantato, produrrà fiori e nettare per gli insetti impollinatori. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di contribuire a garantire il benessere delle api: i 650 alberi nettariferi protetti dall’Ospedale sono piante geolocalizzate, distribuite sui terreni di 7 coltivatori abilitati, che produrranno 41 mila kg di nettare e contribuiranno all’immagazzinamento di 229 mila kg di CO2.

Un futuro sostenibile

Grazie a quest’iniziativa, i bambini diventano attori importanti d’un progetto che preservando la biodiversità, guarda ad un futuro sostenibile. In concreto i pazienti dell’ospedale pediatrico, il giorno della Befana riceveranno un attestato di adozione tramite il quale riscattare il proprio albero, e, per mezzo del portale online dell'azienda, potrà dargli un nome, monitorare il numero di api nutrite, i kg di nettare prodotto dall'oasi e, come premesso, la quantità di anidride carbonica assorbita. Una calza tutta particolare quindi che porta in dono, anziché ai dolci da mangiare nel presente, dell’ottimo miele da gustare in futuro.