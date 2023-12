Rondoni, volpi e specie a rischio: in un anno più di 7mila esemplari soccorsi a Roma

Più di venti ricoveri al giorno, con picchi di 100 ospiti nella stagione più calda, quella che va da maggio a luglio. Sono questi i numeri che i volontari della Lipu riescono a gestire all’interno del centro recupero della fauna selvatica di Villa Borghese.

Nel 2023, ha raccontato a Romatoday Francesca Manzia, responsabile del CRFS della Lipu, “abbiamo ricoverato oltre 7600 animali, molti sicuramente tra i più comuni nella città di Roma, come ad esempio gabbiani reali, piccioni e cornacchie ma altri che invece in molti non penserebbero mai che si possano trovare dalle nostre parti”. Tante anche le volpi in difficoltà che vengono segnalate dai cittadini e che, nel centro specializzato, trovano un posto dove ricevere le dovute attenzioni.

La specie più ricoverata: il rondone

Ma non è un mammifero la specie che più di frequente viene affidata alle cure veterinarie della Lipu. “La specie più ricoverata, con oltre mille esemplari, è stata il rondone. Parliamo di un piccolo migratore che ogni anno sceglie la nostra città per riprodursi, e anche quest'anno, per circa un migliaio di giovani in difficoltà, è stato fondamentale l'aiuto dei cittadini romani che portandoceli hanno cambiato il loro destino”. Sono animali tutelati anche dall’ordinanza che ogni anno il sindaco di Roma firma. Perché, come le più piccole rondini, anche i rondoni sono delle specie di cui vanno preservati i nidi.

Le specie più rare

Per quanto riguarda gli ospiti più particolari “il 2023 è cominciato con un ricovero “speciale”: a gennaio scorso, infatti, abbiamo accolto nella nostra struttura una sula, migratore non facile da vedere nei nostri cieli – ha fatto sapere Francesca Manzia – Pur nidificando lungo le coste dell’Atlantico settentrionale orientale, l’esemplare che abbiamo ricoverato, trovato a Civitavecchia, aveva probabilmente deciso si godersi il tiepido inverno dell’Europa meridionale. L’impatto con qualcosa le ha però procurato una brutta ferita all’omero”.

L’elenco di specie che sono state soccorse è lungo. Nel corso dell’anno nel centro è ad esempio arrivata un’aquila dei serpenti, rapace altrimenti noto come biancone. Lo scorso luglio è stato ricoverato un falco pecchiaiolo e più di recente uno smeriglio, il più piccolo tra i rapaci diurni. Invece ad aprile era stata la volta di una schiribilla. “E’ un uccello raro, considerato in pericolo critico, e estremamente elusivo. Questo piccolo trampoliere è stato trovato a terra in un quartiere di Roma, probabilmente sfuggito ad una predazione” ha spiegato la responsabile del centro Lipu.

L'istrice che slacciava le scarpe

Ci sono poi anche dei mammiferi che, pur essendo selvatici, sono risultati essere molto confidenti. È stato il caso di un istrice che “ci era stato segnalato da una signora perché entrava ogni mattina nel suo giardino a prendere cibo e a slacciarle le scarpe, comportandosi come un animale domestico. Probabilmente raccolto da cucciolo da qualcuno e quindi irrimediabilmente imprintato dall’essere umano, una volta cresciuto è stato lasciato andare, ma ha continuato a cercare il contatto e l’accudimento degli umani”.

Il barbagianni sfruttato

“Altro caso è quello del barbagianni arrivato da noi dopo un sequestro giudiziario: utilizzato per essere esibito a pagamento in piazza a Roma, questo animale è stato sottratto a chi lo sfruttava crudelmente e, come l’istrice, ha avuto nella nostra struttura la possibilità di ritrovare la propria natura libera e selvatica. Lo sfruttamento era l’obiettivo alla base anche del “rapimento” di 12 pulli di Ghiandaia Marina portati da noi dai carabinieri forestali lo scorso luglio. Particolarmente soggetti al bracconaggio per il loro splendido piumaggio, questi uccelli erano destinati ad essere venduti sul mercato nero, ma fortunatamente sono stati ricollocati nei loro nidi”.

L'ospite più speciale del 2023

Ha ripreso il volo anche quello che la responsabile del Crfs della Lipu considera “l’ospite più speciale” del 2023. Ma non è un uccello. “Si tratta di un serotino bicolore, primo e unico ricovero di questa specie che abbiamo mai fatto. Questo pipistrello di medie dimensioni non dovrebbe infatti trovarsi dalle nostre parti – il suo areale di distribuzione va dalle Alpi alla Scandinavia e si estende a est fino alla Mongolia e la Corea – ma, forse nel tentativo di colonizzare nuove aree, si è spinto fino al centro Italia”. In maniera del tutto inaspettata, rispetto a quello che è il suo habitat, questo piccolo pipistrello “è stato trovato sul davanzale di una finestra in pieno centro urbano a Roma”.