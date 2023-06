Nell’intercapedine di casa, rimosso un nido di api: “Stagione da record. Questa volte erano a 30 metri dal mare”

L’ultimo alveare è stato rimosso in un’abitazione di Santa Marinella. Era stato realizzato in un’intercapedine situata sotto l’impianto di climatizzazione dell’appartamento. “E’ la prima volta che mi capita d’intervenire per un nido situato a 30 metri dal mare” ha commentato Andrea Lunerti, l'etologo intervenuto per mettere in sicurezza la casa. Ma non è l’unica anomalia della stagione.

Dieci giorni prima, sempre Lunerti, era stato chiamato ad intervenire a Castelnuovo di Porto per rimuovere un nido lungo 130 centimetri: un alveare che per le dimensioni raggiunte ha rappresentato una sorta di record. In quell’occasione sono state necessarie tre ore di lavoro per aspirare le 100mila api che avevano costruito, anche in quel caso nell’intercapedine di un’abitazione, il proprio spettacolare nido.

Gli interventi per rimuovere gli alveari

“Ormai riceviamo dieci, dodici telefonate al giorno – ha spiegato a Romatoday l’esperto etologo – ho già consumato tre tute ed ho dovuto affidarne una quarta ad una sarta, affinché possa ripararmela. Non ricordo una situazione simile in passato: questa è senz’altro una stagione da record”. D'altra parte non ci sono soltanto gli interventi di Lunerti. Lo scorso maggio, nel quartiere della Vittoria, era stata allertata la protezione civile. Grazie all’intervento di un’apicoltrice, in quell'occasione, era stato rimosso un grosso alveare. Lo avevano costruito su un albero sotto al quale, ignari, erano stati parcheggiati degli scooter.

Una stagione da record

Come mai tanti interventi in un anno? “Ritengo che a rendere da record la stagione abbia influito il cambiamento climatico ed in particolare le tante piogge che si sono succedute tra maggio e giugno – ha spiegato Lunerti – è quello il periodo in cui le api costruiscono i propri nidi. A causa del maltempo non hanno potuto cercare accuratamente i posti più adatti e si sono così spinte a colonizzare spazi antropizzati”.

I comignoli delle abitazioni, le intercapedini dei muri, sono diventati i luoghi ideali dove costruire, in tutta fretta, i propri favi. Sono però entrate in contatto con l’uomo più del previsto e, forse, del dovuto. “Qualche giorno fa siamo dovuti andare a Pomezia dov’era stato individuato un nido in un’intercapedine – ha raccontato Lunerti, protagonista anche di quell’intervento – Qualcuno lo aveva sigillato con una schiuma ed aveva poi provato a darvi fuoco, con il risultato che le api, nel tentativo di salvarsi, si sono sparse in ogni direzione, mettendo in fuga i dipendenti dell’ufficio”.

Se il 2022 può essere ricordato come l’anno della vespa orientalis, il 2023 rischia di essere ricordato per le chiamate di quanti, improvvisamente, si sono trovati difronte a sciami di api. Prima di lasciarsi prendere dall’ennesima psicosi, vale la pena ribadire che sono insetti da salvaguardare, non da incendiare. Meglio ricordarsene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.