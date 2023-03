I cani che cercano una nuova casa e famiglia, i pet pronti ad essere adottati

Dopo un lungo e freddo inverno finalmente arriva la primavera e marzo è il mese in cui la stagione dei fiori e del risveglio della natura è pronta a rendere le nostre giornate più piacevoli. Una passeggiata in città o in montagna è l’occasione perfetta per godere in pieno del verde che si risveglia e farlo in compagnia di un quattro zampe diventa ancora più piacevole.

I cani amano correre e rotolarsi nei prati e se siete pronti a condividere questa esperienza con loro, è arrivato il momento di adottarli. I volontari di Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese non vedono l’ora di farvi conoscere tutti i loro ospiti e regalargli insieme a voi una nuova possibilità.

Timothy

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: un concentrato di energia e dolcezza, Timothy è un cagnolone che adora trascorrere il suo tempo in compagnia degli umani, meno con i suoi simili. Amante delle passeggiate tende a tirare al guinzaglio e la persona giusta per lui è quella che abbia già esperienza

Dosio

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: l’allegria e la vivacità sono i tratti distintivi di Dosio che vi conquisterà al primo sguardo. In grado di andare al guinzaglio, anche se non tira, tende a sovreccitarsi a causa della sua giovane età, ma se ripreso si calma immediatamente

Nina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Nina è una cagnolona tranquilla! Anche se inizialmente è un po’ timida, quando prende confidenza dimostra tutta la sua dolcezza a cui è impossibile resistere. Educata in passeggiata, è curiosa e non vede l’ora di giocare

Kikka

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: ama trascorrere il suo tempo con gli umani e dimostra tutta la sua dolcezza ed educazione, mentre il rapporto con i suoi simili è da valutare. La sua più grande passione sono le coccole e le carezze a cui non rinuncia mai. Amante delle passeggiate, proprio perché giovane tende a tirare

Balto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: mix dolo

Malattie: nessuna

Su di lui: Balto è un cagnolone che conquista al primo sguardo e che merita di avere una seconda possibilità e trascorrere il resto della sua vita in una casa comoda circondato da tutto l’amore di cui ha bisogno. Dolce e coccolone, al guinzaglio tira un pochino

Lella

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: Sharpei

Malattie: ipovedente

Su di lei: inizialmente un po’ schiva, quando prende confidenza è pronta a dimostrare tutta la sua dolcezza. Anche se è ipovedente negli spazi aperti corre e gira senza problemi, spinta anche da una grande curiosità. Il suo desiderio più grande è incontrare la persona che vorrà prendersi cura di lei e condividere tante avventure

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.