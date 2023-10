Adottare cani: i quattro zampe a Roma che aspettano solo te

A ottobre la natura dà spettacolo con il foliage, ma c’è qualcosa di altrettanto emozionante che si può fare in questo mese. Proprio mentre l’autunno entra nel vivo, ci sono tanti quattro zampe che sono pronti a diventare una compagnia speciale nelle giornate fredde. Adottare un cane è un gesto che riempie il cuore e grazie al canile Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese potete conoscere tanti pet in attesa della loro nuova famiglia.

Ino

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: le sue più grandi passioni sono correre e il contatto umano perché Uno ha un carattere buonissimo e dolcissimo pronto ad arricchire le giornate di chi vorrà prendersi cura di lui. Sa Andare al guinzaglio ed è molto pacato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Manny

Anni: circa 5

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Manny è un cane molto vivace che non vede l’ora di correre e saltare ed è alla ricerca di una persona che sappia aiutarlo a incanalare tutta la sua energia. Sa andare al guinzaglio molto bene e si lascia accarezzare volentieri

Ciocco

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: ha solo 4 anni, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita all’interno del canile, Ciocco, ora merita una famiglia che voglia prendersi cura di lui e coccolarlo. Socievole e vitale, ha un carattere dolcissimo ed è compatibile con le femmine

Kira

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: corso

Malattie: nessuna

Su di lei: Kira è una cagnolona dolcissima e vivace che ama le coccole e interagire con le persone. Sa andare al guinzaglio abbastanza bene, mentre bisogna valutare la convivenza con altri cani e gatti

Iuster

Anni: meno di un anno

Sesso: maschio

Genere: derivato boxer

Malattie: nessuna

Su di lui: inizialmente un po’ timido, una volta superata la diffidenza è pronto a ricevere tantissime coccole. Ama il contatto umano e ha un atteggiamento dolce e pacato. Sa andare al guinzaglio e aspetta solo di conoscervi

Armin

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: mix maremmano/golden retriver

Malattie: non presenti

Su di lui: allegro, giocherellone e mai invadente, Armin ha un musetto dolcissimo che conquista al primo sguardo. Sa andare al guinzaglio e non è aggressivo nei confronti dei suoi simili

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.