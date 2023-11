Florin, Boika e Rebus: i cani che aspettano solo di essere adottati

I pomeriggi sono più brevi e i tramonti diventano austeri. Così la scrittrice Emily Dickinson descriveva il mese di novembre, un periodo dell’anno che viene inevitabilmente associato alle temperature fredde e al buio che sopraggiunge in anticipo.

Se per noi tutto questo suscita un pizzico di malinconia, ci sono quattro zampe che provano la stessa sensazione in attesa di entrare a far parte di una famiglia che sappia accoglierli con affetto sconfinato.

In queste giornate autunnali tanti cani sono pronti a diventare una compagnia speciale: adottare un pet è un gesto che scalda il cuore e che regala emozioni fortissime, proprio quelle che si possono provare al canile Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese che non vede l’ora di farvi conoscere i suoi ospiti.

Florin

Anni: circa 5

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Florin ama correre e fare il bagno, ma è anche un cagnolone che non vede l’ora di farsi coccolare delle persone, mentre con i suoi simili è da valutare. Bravo al guinzaglio ha un carattere tranquillo, mai invadente ed è ubbidiente

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Junior

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: anche se inizialmente è un po’ timido, gli basta pochissimo per prendere confidenza e dimostrare tutta la sua simpatia e curiosità. Compatibile con cani femmine è da valutare con i maschi e con i gatti. L’ambiente ideale per lui è con persone che abbiano già avuto esperienze con altri quattro zampe così da poterlo gestire al meglio

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Boika

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato cane corso

Malattie: non presenti

Su di lui: è curioso, ubbidiente, affettuoso e allegro nonostante abbia subito il trauma dell’abbandono dopo che il suo padrone non lo ha voluto con sé. Amante delle passeggiate all’aria aperta, è in attesa di incontrare la persona che si prenderà cura di lui

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Rebus

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: da circa quattro anni si trova all’interno del canile senza aver avuto la fortuna di essere adottato nonostante si un cane dolcissimo, educato e coccolone. Bravo al guinzaglio è arrivato il momento per lui di essere amato come merita e di avere una vita all’infuori del box

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bulla

Anni: circa 8

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Bulla è vivace, buffa, ama correre nei prati e giocare con le persone, ma soprattutto le coccole. Curiosa e abbastanza brava al guinzaglio, non ama la compagnia dei suoi simili, mentre bisogna valutare con i gatti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Ringo

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: non vede l’ora di essere circondato dalle persone e di giocare con loro, infatti nonostante la sua età è vivace e pieno di energie. In passeggiata tende a tirare al guinzaglio, ed è alla ricerca di una famiglia (da verificare la compatibilità con i suoi simili e i gatti) che finalmente gli dia l’amore che merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.