Adottare un cane è un’esperienza unica: i quattro zampe in cerca di una famiglia

Marzo è il mese in cui dopo un lungo inverno la natura si risveglia e le nostre giornate diventano piacevoli e colorate. Con le giornate sempre più lunghe le occasioni per organizzare una bella passeggiata non mancano e la compagnia di un quattro zampe renderà l’esperienza perfetta.

I cani amano correre e annusare i profumi tipici della natura, per vivere questa esperienza la vostra occasione è quella di adottarli. I volontari di Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese non vedono l’ora di farvi conoscere tutti i loro ospiti e regalargli insieme a voi una nuova possibilità.

Roy

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: derivato rottweiler

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile nel 2018, Roy è un cane allegro e curioso. Equilibrato e rispettoso, una volta che si fida apre il suo cuore e avrete davanti a voi un quattro zampe dolcissimo che ama le coccole. Collaborativo e ricettivo ha bisogno di una famiglia che si prenda cura di lui. Verranno valutate e effettuate prove di compatibilità nel caso in cui siano presenti altri cani

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Peach

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: la cosa che ama di più sono le coccole e il gioco. Peach è una cagnolona che adora il contatto umano e correre nei prati. Abbastanza brava al guinzaglio deve essere valutata la compatibilità con cani e gatti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bulla

Anni: circa 8

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: sono anni che Bulla vive all’interno di un box e ora è arrivato il suo turno di trovare una famiglia che voglia occuparsi di lei. Dolcissima e allegra, la sua passione sono le coccole e le corse all’aperto. Abbastanza brava al guinzaglio, non vede l’ora di trascorrere il suo tempo circondata dalle persone con cui giocare e divertirsi, mentre non ama la compagnia dei suoi simili. Da valutare compatibilità con i gatti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Ringo

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: anche se è anzianotto, Ringo è un concentrato di energia e vivacità. Non vede l’ora di passare il suo tempo in compagnia delle persone, pronto a farsi coccolare. Nonostante gli piaccia stare all’aperto, tende a tirare al guinzaglio. Da verificare la compatibilità con i suoi simili di entrambi i sessi e con i gatti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Teo

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: derivato boxer

Malattie: nessuna

Su di lui: vivace, socievole e amante delle corse, non rinuncia mai al gioco, ma ha bisogno di una persona che lo aiuti a incanalare tutte le sue energie per evitare che sia toppo invadente. La famiglia giusta per lui non deve essere alla sua prima esperienza e se ha altri animali domestici bisogna valutare la compatibilità con cani e gatti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lupo

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: mix pastore tedesco adulto

Malattie: nessuna

Su di lui: Lupo sa andare al guinzaglio ed è molto equilibrato. Mai invadente, ama il contatto umano e ha un carattere dolcissimo di cui è impossibile non innamorarsi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.