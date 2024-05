Adottare un cane: i quattro zampe che non vedono l’ora di conoscervi

I nostri amici a quatto zampe amano la natura e il verde, il mese di maggio è il mese che incarna al meglio la primavera. La stagione è perfetta per vivere in pieno all’aperto e se siete alla ricerca di un bel cane da accogliere e con cui condividere questa e altre esperienze avete la possibilità di adottarlo.

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese non vede l’ora di farvi conoscere tutti i suoi ospiti e dargli una nuova possibilità. Ve li presentiamo uno a uno.

Lolita

Anni: circa 2

Sesso: femmina

Genere: derivato Amstaff

Malattie: nessuna

Su di lei: inizialmente timida una volta che prende confidenza Lolita dimostra tutto il suo affetto e il suo carattere meraviglioso. Brava al guinzaglio, non è compatibile con i suoi simili di entrambi i sessi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Clotilde

Anni: circa 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Clotilde soffre la vita nel box, infatti tende ad abbaiare perché vorrebbe vivere libera e circondata dall’affetto. Inizialmente riservata, tira un po’ al guinzaglio, ma è ubbidiente e ascolta subito. Affettuosa e giocherellona aspetta solo di essere adottata

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Dark/Ciro

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: derivato cane corso

Malattie: nessuna

Su di lui: Dark/Ciro è un cane giocherellone, curioso e pieno di energia. Adora essere coccolato e il contatto con le persone, ma non è mai invadente. Sa andare al guinzaglio anche se a volte tende a tirare ed è da valutare con i cani maschi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Remo

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: allegro e vivace adora correre e giocare con le persone, ma non è mai invadente anche se ha bisogno di una famiglia che lo guidi. Compatibile con i suoi simili maschi, tende a tirare al guinzaglio

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Leo

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: amante delle coccole e del contatto umano, Leo è un cagnolone educato e dal carattere meraviglioso che non vede l’ora di essere adottato. Sa andare al guinzaglio anche se a volte tende a tirare

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Zampa

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: incrocio pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lui: è un cane equilibrato e calmo. Zampa ha un musetto allegro e simpatico che vi conquisterà al primo sguardo. Amante delle coccole e del contatto umano, deve essere testato con le femmine

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.