Adottare un cane è un gesto d’amore: i quattro zampe in cerca di una famiglia

Se c’è un periodo dell’anno in cui si ha voglia di trascorrere le giornate all’aperto di sicuro è la primavera. Ancora di più quando è maggio, il mese in cui il mondo è bello e invitante di colori come cantava Jovanotti in “Serenata Rap”.

Lo sanno bene anche i nostri amici a quattro zampe che vorrebbero correre felici e a perdifiato nei prati in fiore. Purtroppo molti cani devono ancora aspettare di vivere questa emozione, ma se decidete di adottarli per loro sarà tutto diverso. Il canile Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è pronto a presentarvi tutti i suoi ospiti e dargli la possibilità di vivere questa esperienza.

Carolina

Anni: circa 3/4 anni

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: allegra e piena di energie, Carolina adora correre e giocare in compagnia degli essere umani. Il suo desiderio è incontrare una persona che non si fermi ai pregiudizi nei confronti della sua razza e che voglia accompagnarla durante la sua crescita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Amos Junior

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: mix amstaff

Malattie: non presenti

Su di lui: le passeggiate sono la sua più grande passione, ma anche giocare e divertirsi. Amos junior è un cagnolone dolcissimo dal musetto simpatico che aspetta una nuova famiglia con la quale fare tante esperienze divertenti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Elvis

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: pibull

Malattie: non presenti

Su di lui: Elvis è un cane anziano, tranquillo che sa andare al guinzaglio. Ha vissuto con altri quattro zampe sia femmine che maschi, ma deve essere verificata la compatibilità se la persona che lo vuole adottare ha altri cani. Vorrebbe solo trascorrere gli ultimi anni della sua vita coccolato da una famiglia che si prenda cura di lui

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Zampa

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: incrocio di pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lui: il suo tratto distintivo è la simpatia che vi conquisterà al primo sguardo. Zampa è un cane dolcissimo e ubbidiente che sa andare al guinzaglio e non vede l’ora di essere coccolato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Thor

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: mix alano

Malattie: non presenti

Su di lui: Thor è un cane indipendente, ma allo stesso tempo anche molto affettuoso. Ha voglia di andare alla scoperta di cose sempre nuove e di investire tutta la sua energia in avventure e attività da compiere con la persona che vorrà accoglierlo nella sua vita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lella

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: Sharpei

Malattie: ipovedente

Su di lei: inizialmente un po’ schiva, quando prende confidenza esprime tutta la sua dolcezza e curiosità. Le sue più grandi passioni sono giocare e correre negli spazi aperti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.