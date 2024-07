Tyson, Marisona e Gianni: i cani a cui donare amore

Luglio è il mese in cui dopo un anno di lavoro finalmente possiamo organizzare un viaggio e rilassarci. Per molti la vacanza perfetta è insieme al loro amico a quattro zampe. Un’esperienza indimenticabile che però non tutti i cani possono provare. Tanti pet, infatti, vengono abbandonati proprio in questo periodo e si trovano improvvisamente senza un padrone esposti ai pericoli della strada. I più fortunati vengono accolti dai canili, in attesa di incontrare nuovamente persone che vogliano prendersi cura di loro tutto l’anno. Tra i canili che ospitano cani abbandonati c’è Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese. Lo staff è pronto a farvi conoscere i loro ospiti, dovete solo farvi conquistare da loro.

Tyson

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Tyson è un cane allegro e affettuoso ed è appassionato di coccole e carezze, preferisce trascorrere il suo tempo in compagnia delle persone e giocare con loro in tutte le attività che gli vengono proposte. Molto equilibrato, ha bisogno di una figura stabile che lo guidi. Per un lungo periodo ha condiviso il box con una cagnolina, ma va valutata in loco la convivenza con altri cani e con i bambini

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Gianni

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: sordo

Su di lui: entrato in canile nel 2018, ha trascorso la maggior parte della sua vita in un box. Nato sordo, ha bisogno di un ambiente stimolante e di persone che vogliano trascorrere il tempo con lui perché è molto curioso e indipendente. Bravo al guinzaglio è un cane equilibrato, compatibile con altri cani, maschi e femmine

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Rebus

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: ha trascorso gli ultimi 4 anni della sua vita in canile, nonostante sia un cane dolcissimo e coccolone. Bravo al guinzaglio, ama la compagnia delle persone, senza essere mai invadente. Rebus merita di conoscere persone che riescano ad apprezzare il suo carattere buonissimo e che gli regalino l’affetto che merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Calipso

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: cane corso

Malattie: nessuna

Su di lei: brava al guinzaglio e molto socievole, Calipso è una cagnolona dal carattere meraviglioso che conquista al primo sguardo. Amante delle coccole, interagisce con le persone ed è in attesa di una famiglia che sappia ricambiare la sua dolcezza. Ha vissuto a lungo con un cane corso femmina, ma al momento dell’adozione verranno fatte prove di compatibilità con altri cani

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Marisona

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Marisona è allegra, vivace e divertente. È socievole con le persone, ma soprattutto è una grande amante delle coccole e del contatto. La persona ideale per lei deve avere esperienza con la razza, dato il suo temperamento, ma comunque ha un carattere dolcissimo e risponde alle richieste che le vengono fatte

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Flex

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: la corsa e le palline sono la passione di Flex che ha un carattere tenerissimo ed è sempre in cerca di coccole. Giocherellone, è da valutare la compatibilità con i suoi simili

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.