I cani in cerca di famiglia: vieni a trovare i pet che non vedono l’ora di essere adottati

Luglio è il mese in cui per molti iniziano le vacanze, un periodo di allegria e felicità, che invece per tanti quattro zampe rappresenta anche uno dei momenti più difficili. Alcuni di loro purtroppo vivono l’esperienza dell’abbandono che li mette in pericolo di vita e che li segna profondamente.

Fortunatamente ci sono molti canili pronti ad accogliere i pelosi che non hanno più una famiglia e che non vedono l’ora di trovare loro una nuova casa. Tra questi c’è Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese. I volontari sono pronti a farvi conoscere i loro ospiti, dovete solo venire a conoscerli e farvi conquistare da loro.

Elvis

Anni: 14 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: complicazioni fisiche

Su di lui: l’estate in canile può essere molto difficile, e per Elvis lo è ancora di più. A causa di complicazioni fisiche il caldo è un vero problema per lui, per questo ha bisogno urgentemente di una persona che voglia accoglierlo in casa. Elvis è un cane dal carattere buonissimo e dolcissimo, che in canile si sente spaesato. In passato ha vissuto con cani sia maschi che femmine, bisogna verificare la compatibilità con eventuali pelosi presenti in casa. Elvis sa andare al guinzaglio e aspetta di poter trascorrere gli ultimi anni di vita in tranquillità

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Mario

Anni: meno di un anno

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Mario è un cucciolo vivace e allegro che si entusiasma facilmente, ma sa ascoltare e collaborare. A causa della giovane età tende a tirare al guinzaglio, ma ha bisogno di fare esperienza e di correre libero. Da testare con cani o gatti, aspetta la famiglia che voglia crescerlo e divertirsi in sua compagnia

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Kira

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: corso

Malattie: nessuna

Su di lei: molto curiosa e amante delle coccole, Kira è una cagnolona vivace e allegra che sa andare al guinzaglio. La sua più grande passione è essere circondata da persone con cui interagire, mentre è da valutare la convivenza con cani o gatti

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Snow

Anni: circa 2

Sesso: femmina

Genere: derivata maremmana

Malattie: nessuna

Su di lei: ha un carattere dolcissimo ed è molto brava: Snow ha un pelo morbidissimo tutto da accarezzare, ma soprattutto ha un cuore grande. Sa andare al guinzaglio senza tirare, é ricettiva e ubbidiente. Compatibile con i maschi, deve essere testata con le femmine e i gatti. Aspetta solo di incontrare la persona che vorrà prendersi cura di lei

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Ino

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Ino è molto bravo e pacato al guinzaglio e ama correre liberamente. Non vede l’ora di essere coccolato e di incontrare la persona che vorrà prendersi cura di lui

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Zampa

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: incrocio pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lui: il suo sguardo dolcissimo e la sua allegria vi conquisteranno subito. Bravo e ubbidiente, sa andare al guinzaglio e ama scoprire tutto ciò che lo circonda. Adora giocare e deve essere testato con le femmine. Aspetta solo di essere adottato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.