Adottare cani: i quatto zampe in cerca di una casa

Molti cani hanno affrontato l’esperienza di vivere in strada perché abbandonati. Fortunatamente a prendersi cura di loro ci sono delle associazioni che li ospitano e gli forniscono tutta l’assistenza di cui hanno bisogno in una stagione come l’estate in cui la percentuale di abbandoni aumenta.

A Roma ci sono molti canili che danno un rifugio momentaneo ai pelosi in attesa di farli adottare da una persona che voglia accoglierli nella loro vita. Tra questi c’è Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese che non vede l’ora di farvi conoscere tutti gli ospiti. Ecco alcuni cani pronti a iniziare una nuova vita.

Tyson

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: affettuoso e socievole, ama la compagnia delle persone e le carezze, ma non è mai invadente. Tyson è un cane equilibrato, allegro che non vede l’ora di impegnarsi nelle attività che gli vengono proposte. Anche se divideva il box con una cagnolina, deve essere valutata in loco la convivenza con altri cani e con i bambini

Mozart

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: appassionato di coccole a cui non dice mai di no, Mozart è un cane pieno di energia, che ama il contatto con le persone, ma anche correre giocare. Nonostante tenda a sovreccitarsi si tranquillizza subito. Bisogna valutare la convivenza con cani e gatti

Ike

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Ike è un cane dolcissimo e vivace, che tende a tirare al guinzaglio, ma a cui piace entrare in contatto con le persone. Ha bisogno di essere accolto da una famiglia che non è alla prima esperienza con un quattro zampe

Zampa

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: incrocio di pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lui: Zampa è da tempo che cerca una famiglia che voglia accoglierlo e amarlo per la sua dolcezza. Molto equilibrato, è allo stesso tempo curioso senza essere mai invadente e ha un sorriso contagioso. Non compatibile con i gatti, bisogna testarlo con le femmine

Calipso

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: corso

Malattie: nessuna

Su di lei: ha un carattere meraviglioso e le piace interagire con le persone. Amante delle coccole è molto socievole e brava al guinzaglio. Anche se viveva con un cane corso femmina, in fase di adozione e in presenza di un altro cane, verranno effettuate prove di compatibilità

Ercole

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile quando era piccolo non ha mai conosciuto l’esperienza fuori dal box e ora è il momento di dargli la possibilità di incontrare le persone che si prenderanno cura di lui. Una volta presa confidenza diventa un giocherellone che non resiste alle coccole. Compatibile con cani maschi e femmine, è da valutare con i gatti. Sa andare al guinzaglio e in passeggiata

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.