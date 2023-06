Elvis, Yuri e Nina: i cani da adottare per dargli una seconda possibilità

Giugno porta in casa la felicità. Lo dicevano i nostri bisnonni e non si può non dargli retta: è il primo mese dell’estate, quello in cui trionfa il sole e appunto si avverte una nuova felicità nell’aria. Proprio questo sentimento può crescere facendo entrare nella vostra vita un cane in attesa di adozione, di sicuro un’emozione forte per voi ma anche e soprattutto per loro. Tanti pet non hanno mai vissuto questa gioia e adottandoli leggerete nei loro occhi un affetto smisurato. Il canile Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese vuole farvi conoscere tutti i propri ospiti e le loro storie: i quattro zampe non vedono l’ora di vivere un’esperienza piena di amore.

Elvis

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: pacato e tranquillo, Elvis aspetta solo di trovare una famiglia che voglia accoglierlo e trascorrere il resto della sua vita circondato dall’affetto perché in canile si sente spaesato. Anche se in passato ha vissuto con cani sia maschi che femmine, bisogna verificare la compatibilità con eventuali pelosi presenti in casa. Elvis ama andare a passeggio e sa andare al guinzaglio

Rebus

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Rebus ha trascorso gli ultimi 4 anni della sua vita in canile perché nonostante sia un cane coccolone e dolcissimo, non ha ancora incontrato la persona che vuole accoglierlo nella sua vita. Educato, sa andare al guinzaglio e merita di avere una seconda possibilità

Ino

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: la sua più grande passione è correre nei prati ed essere coccolato dalle persone, infatti ama molto il contatto umano e fare lunghe passeggiate. Molto pacato, ha trascorso diversi anni in canile e ora vorrebbe avere una casa tutta sua

Zampa

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: incrocio di pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lui: Zampa è un cane molto curioso, allegro e simpatico, che non va d’accordo con i gatti. Ama il contatto umano e non si stanca mai di essere coccolato. Zampa non vede l’ora di fare lunghe passeggiate in compagnia della persona che vorrà prendersi cura di lui

Yuri

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato lupoide

Malattie: nessuna

Su di lui: appena lo conoscerete verrete travolti dalla sua simpatia e vivacità. Yuri è un cagnolone che ha tanta voglia di vivere e di giocare, ma non è mai invadente. Ha bisogno di una famiglia che voglia condividere con lui tutte le attività e le avventure quotidiane

Nina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: dolcissima e dal cuore enorme, Nina è una cagnolona davvero tranquilla ed educata che ama fare lunghe passeggiate e giocare. È molto curiosa e non vede l'ora di scoprire sempre cose nuove

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.