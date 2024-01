Adottare cani: tutti i quatto zampe in cerca di casa a Roma

Il 2024 è iniziato da pochi giorni, per molti è il momento di fare progetti e avere un nuovo inizio. Questo è vero non solo per le persone, ma anche per molti animali domestici, soprattutto i cani che si trovano in canile. Per loro il nuovo anno potrebbe essere l’occasione per conoscere ed essere accolti in una famiglia.

Se volete dare questa possibilità ai quattro zampe, a Roma Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese, si occupa proprio di trovare casa ai suoi ospiti. Conosciamo i pelosi che renderanno il vostro 2024 ancora più bello.

Calipso

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: corso

Malattie: nessuna

Su di lei: calma e socievole, Calipso ha un carattere dolcissimo che la porta ad andare sempre alla ricerca di coccole. Amante delle passeggiate, va tranquillamente al guinzaglio ed è molto equilibrata. Anche se precedentemente viveva con un cane corso femmina, prima dell’adozione verranno effettuate prove di compatibilità con altri quattro zampe

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Ino

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Ino non si tira mai indietro davanti alle carezze e alle coccole, perché ama il contatto umano. Bravo e calmo al guinzaglio, la sua vera passione è correre liberamente. Dopo tanti anni in canile, ora il suo unico desiderio è conoscere una famiglia che voglia accoglierlo in casa

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Gianni

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: sordità

Su di lui: entrato in canile nel 2018, Gianni non conosce l’affetto di una famiglia, ma nonostante questo è molto affettuoso e tranquillo con le persone e ha un musetto simpatico che conquista subito. Nonostante sia sordo e passi le giornate a dormire senza accorgersi di nulla, è curioso e indipendente. Compatibile con cani sia maschi che femmine, è bravo al guinzaglio e vorrebbe trascorrere il resto della sua vita circondato da tanto amore

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Derek

Anni: circa 1 e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: anche se inizialmente può sembrare timido, nel momento in cui entra in contatto con chi non conosce diventa giocherellone e gli piace ricevere carezze e attenzioni. Pieno di energia, adora correre e divertirsi in compagnia delle persone

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Marisona

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: socievole con le persone e ubbidiente, Marisona è piena di energie e vivace, sempre alla ricerca di coccole e di contatto umano. Ha bisogno di essere accolta da chi riesca a capire il suo temperamento e abbia esperienza

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bacco

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: American staffordshire

Malattie: nessuna

Su di lui: dopo aver vissuto in famiglia, è entrato in canile due anni fa perché non andava d’accordo con gli altri cani in casa. Non lega particolarmente con i suoi simili, ma è molto affettuoso con le persone da cui ama ricevere affetto. Collaborativo, non solo risponde ai comandi, sa anche andare al guinzaglio ed è un gran giocherellone che mette subito allegria

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.