Cani da adottare: i quattro zampe a cui donare amore

Le fredde giornate di febbraio possono essere scaldate e riempite d’amore con la presenza di un cane nella vostra vita. Incrociare il loro sguardo carico di affetto è l’esperienza più bella che si possa vivere e se volete dare questa possibilità ai quattro zampe, a Roma Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese, si occupa proprio di trovare casa ai suoi ospiti. Conosciamo i pelosi che renderanno questo mese ancora più bello.

Marisona

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: sette anni, ma non sentirli: Marisona è una cagnolona di taglia media che è l’incarnazione dell’allegria e della vivacità. Energica e amante delle coccole, è molto socievole con le persone e ricettiva

Ringo

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: nonostante non sia più giovane, Ringo conserva intatte tutte le sue energie e la sua vivacità. È un cane socievole, che non vede l’ora di giocare e di ricevere tante coccole. Da troppo tempo è in cerca di una famiglia, ora ha bisogno di persone che vogliano dedicargli le attenzioni che merita. Da verificare la compatibilità con i suoi simili di entrambi i sessi e con i gatti

Calliope

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: derivata pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: vivace e allegra, una volta che ha preso confidenza non vede l’ora di essere circondata dalle persone e di ricevere tantissime coccole. Dolcissima, è abbastanza brava al guinzaglio, ma prima dell’adozione bisogna valutare la compatibilità con cani maschi e femmine e con i gatti

Rebus

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Rebus ha trascorso la maggior parte della sua vita dentro un canile perché è uno di quei cani che non vengono visti nonostante abbia un cuore enorme. Rebus, infatti è un peloso dolcissimo che ama il contatto umano e non è mai invadente. Bravo al guinzaglio, è arrivato il momento anche per lui di conoscere finalmente il calore di una famiglia

Clotilde

Anni: circa 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: la vita all’interno nel box la mette a dura prova, se inizialmente è un po’ riservata una volta entrata in confidenza riesce a dimostrare tutta la dolcezza che la contraddistingue ed è pronta a divertirsi con voi in tantissimi giochi. Tende a tirare al guinzaglio, ma è molto collaborativa e ubbidiente

Giangi

Anni: circa 10

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: nel corso di tutta la sua vita Giangi non ha provato mai l’esperienza di vivere circondato dall’affetto di una famiglia. Nonostante questo il suo carattere è rimasto sempre tranquillo e dolce, infatti spesso è alla ricerca del contatto umano e di coccole. Bravo al guinzaglio va d’accordo anche con i suoi simili

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.