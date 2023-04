Pronti ad adottare un cane? I pet che vi conquisteranno con il loro affetto

Con l’arrivo di aprile, potete finalmente dire addio al freddo e alle giornate grigie e accogliere la primavera che con i suoi colori spinge a trascorrere sempre più tempo all’aperto. Quando si parla di natura, non si può fare a meno di pensare ai cani che amano andare alla scoperta di odori e non vedono l’ora di correre nei prati.

Molti di loro, però, non possono vivere questi momenti di gioia e divertimento perché aspettano di incontrare la persona che vorrà adottarli e vivere con loro. Il canile Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è pronto a presentarvi tutti i suoi ospiti e a dargli, insieme a voi, una seconda possibilità!

Carolina

Anni: circa 3/4

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: molte volte i pregiudizi costringono i cani a trascorrere la loro vita in canile, come sta succedendo a Carolina. La dolcissima pitbull ha un carattere allegro, vivace e giocherellone. Adora correre e la compagnia degli esseri umani, per questo la persona ideale per lei è quella che ha già esperienza con questa razza e vuole starle accanto nel corso della sua vita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bacco

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: American staffordshire

Malattie: non presenti

Su di lui: dopo aver vissuto l’esperienza di una famiglia, Bacco da circa due anni si trova in canile perché non andava d’accordo con gli altri cani di casa. Anche se non ama stare con i suoi simili, esprime tutto il suo affetto nei confronti delle persone senza essere mai invadente. Coccolone e giocherellone sa andare al guinzaglio, è equilibrato e ubbidiente

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Clotilde

Anni: circa 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: inizialmente riservata, quando prende confidenza diventa affettuosa e giocherellona. Dolcissima, non ama la vita in canile, spesso abbaia nel box perché vorrebbe essere libera e coccolata. Sa andare al guinzaglio, anche se tira un po’ ma si ricompone subito

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Armin

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: mix maremmano/ golden retriver

Malattie: nessuna

Su di lui: Armin è un cagnolone, allegro e mai invadente. Sa andare al guinzaglio e non vede l’ora di incontrare la persona con cui divertirsi e trascorrere tutta la sua vita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Gianni

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: sordo

Su di lui: il musetto simpaticissimo conquista al primo sguardo. Conoscendo Gianni scoprirete un cane giocherellone, che ama le coccole e che va d’accordo con gli altri pelosi. Entrato da piccolo in canile, il suo sogno è vivere all’interno di una casa e incontrare la persona con cui crescere e esprimere tutte le sue qualità

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Giorgio

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: mix golden retriver e pastore maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: buonissimo e dolcissimo, Giorgio è un cane adorabile che ama le coccole e incontrare una persona che voglia prendersi cura di lui

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.