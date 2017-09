Volley club Frascati, De gregorio e il maschile: "Faremo campionati federali per testare i ragazzi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Le intenzioni del Volley Club Frascati sul settore maschile sono note da tempo. In tempi non sospetti sia il presidente Massimiliano Musetti (protagonista di una prima squadra tuscolana che riuscì ad arrivare anni fa fino alla serie A2) che il direttore tecnico Patrick Mineo hanno palesato la voglia di tornare a creare un movimento forte anche per gli uomini, dopo il costante crescendo registrato nel femminile. Quest’anno il sodalizio tuscolano aumenterà il numero dei gruppi maschili ai nastri di partenza: l’Under 15 e l’Under 13 sono state affidate a coach Luca De Gregorio, che comunque continuerà ad avere anche alcuni gruppi femminili. «Torno al maschile dopo qualche anno, ma lo faccio con piacere: allenare i ragazzi è più semplice a livello di coinvolgimento, mentre per conquistare “credito” dalle donne serve più tempo». De Gregorio, che qualche anno fa vinse anche un campionato Under 21 con la Roma 7 e che ha allenato i ragazzi anche al Giro Volley, fissa gli obiettivi stagionali. «Il gruppo maggiore, che ho conosciuto nella parte finale della scorsa annata, non ha subito grossi cambiamenti. Ci sono sicuramente più elementi nuovi nell’Under 13, ma ciò che più conta è la crescita complessiva dei ragazzi». La società, in accordo con il tecnico, ha deciso di iscrivere i gruppi ai campionati organizzati dalla Fipav. «L’anno scorso facevano tornei promozionali, ma quest’anno abbiamo voluto testare i ragazzi su tornei di livello qualitativo maggiore per capire meglio quali siano le loro potenzialità. D’altronde una società come il Volley Club Frascati, a mio giudizio, deve cimentarsi sempre in campionati federali per il blasone e la storia che si porta dietro. Indubbiamente con questi due gruppi, che al momento si allenano insieme, bisognerà lavorare tanto e sotto diversi aspetti. Per questo sostengo che sia un bene che abbiamo ancora due mesi davanti a noi prima dell’inizio dei campionati» conclude De Gregorio.