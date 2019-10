VIDEO | Renato zero: "Buche e sporcizia, assurdo per Roma"

"Il panorama incide sul nostro temperamento e sui nostri umori. In questa canzone c'è una forte componente che riguarda l'ecologia, che è il nostro respiro, il nostro nutrimento, la nostra possibilità di affrontare un tramonto e un'alba senza questi nuvoloni che da qualche anno si affacciano con una potenzialità minatoria formidabile. Io ho scritto 'Il Cielo' ma il mio cielo non era quello, era un cielo che si affacciava anche con un temporale, ma anche i temporali di una volta erano sorridenti, ti regalavano freschezza e venivano a pulire quello che non puliva la Raggi". Lo ha detto Renato Zero durante la presentazione del suo nuovo disco 'Zero il folle', che contiene la canzone 'Viaggia', dai forti contenuti ecologisti.

Il cantante romano, nel corso del suo intervento, si è soffermato sulla raccolta dei rifiuti in città: "Persino la spazzatura deve essere un problema di cui dobbiamo farci carico - ha detto - perchè buttare la spazzatura in maniera selvaggia significa dare una botta ulteriore all'inquinamento non solo del pianeta ma anche della nostra salute mentale. Perchè quando un essere umano attraversa una città come Roma, che dovrebbe essere la Capitale d'Italia, del Governo, ospita lo stato della Città del Vaticano, con queste componenti io trovo assurdo che debba affrontare le buche, il disagio della sporcizia e soprattutto la non capacità di risfoderare l'ottimismo e l'entusiasmo".