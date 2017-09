"Stamattina 20 settembre dalle 14.00 per circa un'ora e mezza circa, siamo stati bloccati dentro la metro B, senza alcuna informazione se non un "abbiamo un guasto alle porte" e con il divieto da parte del macchinista (o chi per lui) che insisteva nel dire che non dovevamo uscire dai vagoni. Se non avessero aperto le porte chissà per quanto tempo saremmo stati li sotto".