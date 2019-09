INTERVISTA | Rino Barillari festeggia il successo della mostra "40 scatti della mia dolce vita"

Il King dei paparazzi Rino Barillari, ha celebrato con una serata speciale a Castel Romano Designer Outlet, il successo della sua mostra "40 scatti della mia dolce vita", inaugurata lo scorso 6 giugno e che, ad oggi, è stata visitata da oltre un milione di visitatori italiani e stranieri.

Una grande soddisfazione per Barillari che continua ad amare il suo lavoro come il prio giorno: "Continuerò a fare lo stesso lavoro come l'ho sempre fatto, a caccia di personaggi e ogni giorno dare le foto che io faccio, dalla buca per strada all scippo, fino al personaggio che fa shopping o sta a cena.

A celebrare la "Dolce Vita" insieme a Rino Barillari, anche la grande diva e icona del cinema Gina Lollobrigida e gli amici Nancy Brilli e Livio Beshir.