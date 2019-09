INTERVISTA | Gina Lollobrigida celebra la Dolce Vita a Castel Romano

Gina Lollobrigida, musa internazionale e icona del nostro cinema è stata l'ospite straordinaria di Castel Romano Designer outlet, mercoledì 18 settembre, per celebrare la mostra di Rino Barillari "40 scatti della mia dolce vita". La splendida protagonista de la “La Romana” ha ricordato la sua Dolce Vita accanto al King of Paparazzi che a lei ha dedicato negli anni bellissimi scatti.

La mostra Rino Barillari, 40 scatti della mia Dolce Vita organizzata da McArthurGlen a Castel Romano Designer Outlet e curata da Antonella Piperno è nata da una “selezione sentimentale” fatta assieme all’autore, dal suo sterminato archivio. Foto in bianco e nero che immortalano la magia di star americane come Frank Sinatra e Audrey Hepburn, dive nostrane come Anna Magnani, Sophia Loren e, appunto, Gina Lollobrigida.

Grazie al grande successo di pubblico, la mostra 40 scatti della mia Dolce Vita in cartellone a Castel Romano Designer Outlet è stata prorogata fino al prossimo 13 ottobre.