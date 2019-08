Il cadavere di un uomo è stato trovato poco dopo le 7 di questa mattina vicino ai cassonetti dei rifiuti in via di Ponte Mammolo, nel quartiere Tor Cervara, all'altezza del civico 24.

A chiamare il 112 un passante che ha notato il corpo riverso a terra. Sui pantaloni una macchia di sangue. In attesa del medico legale, i carabinieri della compagnia Montesacro e del Nucleo Investigativo di via In Selci sono al lavoro a caccia di tracce. [Qui la notizia completa].