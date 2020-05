Corsi serali on-line con Attilio Volpe

Con l'emergenza COVID le palestre ed i centri sportivi hanno sospeso le attività, e molti gestori e trainer non si sono persi d'animo ed hanno attivato servizi e corsi on-line. Attilio Volpe, ex-campione del mondo e storica presenza nel quartiere Montesacro-Salario con la sua palestra in Via Montaione 15, si è attivato tramite i canali social con corsi serali in diretta su Facebook alle ore 19. Gli allievi di Attilio Volpe hanno creato questo divertente spot che sta girando nelle piattaforme social. Per scaricare la tensione e rimanere in forma l'ndirizzo per le dirette dei corsi serali è il seguente https://www.facebook.com/attiliovolpeboxe