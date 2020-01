"Zaniolo come Rocca... zoppo de Roma": striscione shock fuori da Trigoria

"Zaniolo come Rocca... zoppo de Roma", con tanto di sedia a rotella disegnata. Si infiamma il clima derby a Roma. Nella notte, fuori dal centro sede della Roma, ignoti hanno affiso uno striscione destinato a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma rimasto infortunato durante la gara con la Juve.

Zaniolo viene paragonato a Francesco Rocca che dal 72 al 1980 rimase vittima di diversi infortuni. Il primo tra questi proprio la rottura dei legamenti, come il centrocampista ligure. Domenica scorsa in occasione di Lazio-Sampdoria un gruppetto di tifosi della Lazio aveva intonato il coro censurabile "Zaniolo salta con noi". Lo striscione al momento non è stato rivendicato.

Si ricordano in passato anche cori e striscioni contro gli infortunati biancocelesti, Gascoigne negli '90 e Lulic più di recente.