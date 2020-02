Zagarolo: una partita in ricordo di Christian Franciosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una partita per Christian Franciosi. Il prossimo 15 marzo, presso il campo di calcio di via Valle del Formale a Zagarolo, si terrà una gara speciale: in campo una rappresentativa di “amici di Christian”, sfortunato ragazzo scomparso a 20 anni in seguito ad un drammatico incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare nello scorso mese di settembre, e la Nazionale Poeti. Un evento fortemente voluto dai genitori (e in particolare dalla mamma) e dagli amici di Christian che prossimamente dovrebbero costituire un’associazione che servirà per sensibilizzare ulteriormente i giovani sulla tematica della guida in sicurezza. Lo slogan della costituenda associazione è già pronto: “Siamo solo noi”, frase che campeggerà sulle maglie della squadra degli amici di Christian. Ma la partita sarà solo l’atto finale dell’evento di domenica 15 marzo: in mattinata si terrà una messa in ricordo dello sfortunato ragazzo di Zagarolo, poi un partecipatissimo pranzo a cui interverranno oltre duecento persone e infine dal ristorante la carovana si sposterà a piedi (quasi in processione) verso il campo di calcio dove alle 16 avrà inizio la partita contro la Nazionale Poeti. Tutto il ricavato della giornata verrà devoluto in beneficenza. A dirigere la squadra degli “amici di Christian” ci sarà il tecnico dell’Under 19 provinciale del Torre Angela Acds Daniele Polletta: “Sono stato molto colpito in maniera positiva quando mi è arrivata la proposta di fare l’allenatore di questa rappresentativa – spiega l’allenatore – Christian l’ho conosciuto benissimo per averlo allenato ai tempi degli Esordienti a San Cesareo e averlo ritrovato in seguito a Zagarolo quando facevamo gli Allievi. In campo ci sarà anche il fratello maggiore e l’emozione sarà forte. Per preparare al meglio questa partita, farò disputare agli “amici di Christian” due amichevoli contro il “mio” Torre Angela Acds in programma lunedì 24 febbraio e il successivo lunedì 2 marzo. Ma al di là dell’aspetto tecnico, quello che ci preme di più è ricordare la figura di un ragazzo molto semplice e grande appassionato di calcio”. Gli eventi in memoria di Christian Franciosi proseguiranno a settembre, nel giorno dell’anniversario: ci sono altre importanti iniziative in cantiere, anche se al momento il programma è da definire.