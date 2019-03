World Sport Games, Roma si aggiudica l'edizione 2023. Attese 10mila persone

Venti discipline sportive praticate in quindici impianti nell'arco di una settimana. Sono questi i numeri del World Sport Games, l'evento organizzato a cadenza biennale e rivolto agli atleti lavoratori. La Capitale, su impulso dell'Assemblea Capitolina, aveva presentato la propria candidatura. La Confederazione sportiva internazionale dei lavoratori (CSIT) ha deciso di premiare la richiesta arrivata dal Campidoglio. E così, la prossima edizione, prevista per il 2023, si svolgerà proprio a Roma.

Un evento a misura di famiglia

"Sono attesi 10mila arrivi" ha fatto sapere il presidente della Commissione Sport Angelo Diario. Si tratta degli atleti e delle relative famiglie che, nella settimana dal 4 al 9 luglio 2023, soggiorneranno nella Capitale. Rispetto ad altri eventi di carattere sportivo, quello dei World Games ha una propria peculiarità. "E' a misura di famiglia" fa sapere il Campidoglio, e questo dovrebbe avere ricadute positive anche in termini turistici.

I vantaggi economici

Il ritorno economico, in un evento come quello appena descritto, è un aspetto su cui Roma Capitale sembra puntare molto. " A livello locale – ha spiegato il consigliere Angelo Diario - Genererà un notevole indotto a fronte di costi praticamente nulli". Gli impianti sportivi destinati ad accogliere gli atleti infatti sono già esistenti ed in funzione.

Eventi sportivi previsti a Roma

In mancanza delle Olimpiadi, a cui l'amministrazione cittadina ha deliberatamente deciso di rinunciare , la Capitale si appresta ad ospitare altri appuntamenti sportivi. Oltre ai World Games infatti, la prossima estate la città ospita le finali del World Tour di beach volley, un evento utile per staccare gli ultimi ticket in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Inoltre, come annunciato dal presidente mondiale della Federazione Volley, nel 2021 a Roma si svolgeranno anche i Mondiali di Beach Volley. Saranno organizzati nella suggestiva cornice del Foro Italico. Ed a distanza di dieci anni dalla precedente edizioni, saranno un gradito ritorno