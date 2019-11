Woman Atletico Lodigiani calcio, Ulisse: “Non siamo in un buon momento”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Monte Compatri (Rm) – Seconda sconfitta consecutiva per la Woman Atletico Lodigiani. Le ragazze del tecnico Alessandra Cucchi sono state sconfitte con un rotondo 5-0 sul campo del Real Cassino Colosseo, capolista a punteggio pieno del girone B di Eccellenza assieme al Frosinone. “Non siamo in un buon momento e tra l’altro abbiamo affrontato anche un avversario forte, soprattutto nel reparto offensivo – dice il trequartista Alessandra Ulisse – Inoltre abbiamo subito preso gol e non siamo riuscite a reagire tanto che all’intervallo eravamo già sotto di quattro reti”. Eppure la Woman Atletico Lodigiani aveva vinto le prime due partite di campionato, ma poi lo slancio di Ulisse e compagne si è fermato nelle due gare successive: “Siamo un po’ corte a livello numerico e in questo momento stiamo pagando qualcosa. Ma rialzeremo la testa”. Certo, il calendario non aiuta le ragazze della Cucchi visto che nel prossimo turno è in programma la sfida con l’altra capolista Frosinone: “Ci aspetta un’altra partita molto complicata, ma cercheremo di creare difficoltà alle prime della classe. Abbiamo il vantaggio di poter giocare senza pressioni di risultato a differenza delle avversarie”. La Ulisse esprime un concetto simile anche per ciò che concerne l’obiettivo di stagione della Woman Atletico Lodigiani: “Questo è un gruppo giovane e quindi deve solo puntare a crescere nel corso di questo campionato: non abbiamo “assilli” di classifica, anche se ovviamente più arriviamo in alto e meglio è”. La Ulisse, a dispetto della giovane età, è una delle veterane del gruppo a livello calcistico: “Ho iniziato a giocare quando avevo 15 anni, poi quattro anni fa mi sono dovuta fermare per un grave infortunio al ginocchio che ormai è alle spalle. Provengo dalla Lupa Frascati e qui ho trovato un bel gruppo, ma soprattutto una società che punta molto sul settore femminile”. Non a caso la Ulisse ha preso “in consegna” anche un gruppo della Scuola calcio “rosa” dell’Atletico Lodigiani: “Ho sposato il progetto e sono felice di poter dare il mio contributo anche da quel punto di vista”.