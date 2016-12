Atleticom We Run Rome, nella Capitale si corre il 31 dicembre: le informazioni

1 / 3

continua →

È partito il countdown per l'Atleticom We Run Rome 2016. Sabato 31 dicembre, nell’ormai consueto giorno di San Silvestro, torna la manifestazione podistica che si è affermata come una delle 10 km più importanti in Italia e in Europa. Organizzata da Atleticom A.S.D., la gara gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio, del CONI e si svolge sotto l'egida della Fidal.

IL PERCORSO - Giunta ormai alla sua VI edizione, l'Atleticom We Run Rome si snoda attraverso i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Dopo il successo della V Edizione con circa 8000 iscritti, l’Atleticom We Run Rome 2016, avrà una significativa ed importante novità: oltre alla classica 10 km Competitiva e Non Competitiva, ci sarà infatti una prova non competitiva di 5 km a cui potranno partecipare tutti, senza nessuna limitazione, maniera ideale per festeggiare un ultimo dell'anno indimenticabile. Visti i 5.500 iscritti registrati fino a questo momento, l'edizione dell'Atleticom We Run Rome 2016 si pone l’obiettivo dei 10.000 partecipanti.

COME ISCRIVERSI - Per iscriversi alla prova competitiva bisogna aver compiuto 18 anni ed essere tesserati FIDAL, Run Card o essere tesserati per un Ente di Promozione riconosciuto dal Coni. Per permettere ai tesserati EPS di prendere parte all’evento, FIDAL e ASD Atleticom hanno stipulato un apposito protocollo d’intesa che mette a disposizione per questa tipologia di tesserati la Runcard gratuita promozionale valida fino alla giornata del 31 dicembre.

Per partecipare alla 10 Km non competitiva basta aver compiuto 14 anni, per la 5 Km non competitiva invece non ci sono vincoli. L’appuntamento è fissato per sabato 31 dicembre 2016 a partire dalle ore 10.00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini" a Roma. La partenza della prova competitiva sarà data in via delle terme di Caracalla alle 14.00. La prova non competitiva prenderà il via pochi istanti dopo. Per la 10 Km, competitiva e non, la quota di iscrizione è € 25,00. Per la 5 km la quota di iscrizione è € 18,00.

CLICCA PER VEDERE IL PERCORSO