Atleticom We Run Rome 2017: tante novità e già 4000 iscritti

È iniziato il countdown più atteso da tutti gli amanti del runninig, quello che ci separa dal 31 dicembre, ormai consueto appuntamento podistico con l'Atleticom We Run Rome. Arrivata alla VII edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, è il fiore all’occhiello dell’Atleticom ASD. La manifestazione gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio, del CONI, si svolge sotto l'egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Silver Label.

L'edizione 2016 ha certificato lo straordinario successo dell'Atleticom We Run Rome: sold out dei pettorali ben prima del 31 dicembre e oltre 10.000 iscritti. A tagliare per primo il traguardo nella velocissima We Run Rome 2016 è stato l’atleta del Burundi Olivier Irabaruta, che a sorpresa ha battuto in volata il grande favorito della vigilia, Stanley Biwott, l’atleta keniano già trionfatore alla Maratona di New York. In campo femminile un’altra sorpresa: la vittoria della la giovanissima francese classe 1997 Cassandre Beaugrande davanti all’azzurra Valeria Straneo.

Anche quest'anno, nell’ormai consueto appuntamento del giorno di San Silvestro dedicato agli amanti del running e dello sport all’aria aperta, l'Atleticom We Run Rome ripercorrerà i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

Rispetto alla passata edizione però gli organizzatori della gara hanno preparato tante ed importanti novità che saranno svelate entro la fine della settimana. Una di queste però possiamo anticiparla fin d’ora: un’esclusiva medaglia ricordo per tutti gli iscritti che taglieranno il traguardo, novità assoluta dell’edizione 2017.

Intanto, a meno di un mese dal gran giorno della gara, va già registrato un traguardo importante, quello dei 4.000 pettorali venduti, con un’impennata del 30% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’invito a tutti gli amanti del running e dell'Atleticom We Run Rome è di fare in fretta, perchè fino al 15 dicembre ci si potrà iscrivere alla quota scontata di 20 € per la 10 Km e di 15€ per la 5km.

ISCRIZIONI ATLETICOM WE RUN ROME 2017

Le iscrizioni potranno essere effettuate, fino al 30 dicembre, online sul portale www.werunrome.com ( Fino a esaurimento dei posti disponibili)

- Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è fissata in € 20,00 fino al 15 dicembre, dal 16 dicembre al giorno della gara il costo è di € 25,00.

- Per la 5 km la quota di iscrizione è fissata in € 15,00 fino al 15 dicembre, dal 16 dicembre al giorno della gara il costo è di € 18,00.