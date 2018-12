Vueling Cup MSP: successo di pubblico per il Master finale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Numeri da record per questa 2ª edizione della Vueling Padel Cup, con oltre 100 coppie partecipanti ad ogni tappa e l’immancabile mix di divertimento ed amatorialità sportiva che rappresenta la base su cui lavora da ormai quattro anni il Settore Padel MSP a Roma e in Italia. Nel Master Finale, che si è disputato al Green Padel Club nei tre nuovi campi coperti e riscaldati. Questo week end, hanno partecipato padri e figli, coppie di fidanzati, amici storici, tutti rigorosamente non professionisti e che rappresentano esattamente il target amatoriale del movimento promosso da MSP Roma, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Un esEmpio? Gianmarco Catena e Giulia Forconi (foto 1), sono fidanzati e innamoratissimi e oltre ad avere in comune la passione per il padel si sono aggiudicati rispettivamente master maschile avanzato e del master femminile. Oppure Federico e Simone Di Giuseppe (Foto 2), padre e figlio che non hanno saltato nemmeno una tappa di questa strepitosa edizione. «I protagonisti della seconda edizione della Vueling Padel - ha detto il Presidente MSP Roma Claudio Briganti –sono i principali testimoni della nostra mission, ovvero accrescere il movimento del padel amatoriale MSP in tutta Italia. Grazie ai nostri partner abbiamo regalato al pubblico e ai nostri iscritti un show imperdibile, ma il Settore Padel MSP non si ferma mai. A fine gennaio ci sarà la Coppa dei Club 2019 mentre a febbraio partirà il Circuito primaverile British School Padel Cup ». Viene così bissato il successo della prima edizione, con 1000 partecipanti nei sei appuntamenti di questo Circuito. Per vincitori e finalisti, la Vueling ha regalato voli aerei in tutta Europa. In palio anche la speciale racchetta limited edition (ne esistono solo venti esemplari) brandizzata Vueling e disegnata da Alphapadel. Il circuito ha visto tra i partner tecnici anche Estrella Damm con la birra offerta a tutti i giocatori, il binomio Cisalfa Sport-Wilson per la fornitura delle palline da gioco e i media partner Corriere dello Sport e SportClub Magazine. Un’organizzazione professionale, grazie anche alla preziosa e determinante collaborazione dell’agenzia Marketing Xpression, referente Vueling per l’Italia. Elenco Vincitori Master Cat. maschile: Gianmarco Catena - Gianluca Melandri Cat. femminile: Giulia Forconi - Federica Mango Cat. misto: Andrea Tucci- Flavia Stiffi Cat. principianti: Giuseppe Iacovino- Massimo Vicinanza

