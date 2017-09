Verona-Lazio, le pagelle: Immobile dominante. Bene Marusic

La Lazio vince 3 a 0 contro l'Hellas Verona, nella 6^ giornata di Serie A. La partita del Bentegodi, non bellissima, viene sbloccata da un calcio di rigore di Ciro Immobile. L'attaccante napoletano, prima dell'intervallo, con un super gol poi raddoppia. Nella ripresa Adam Marusic chiude i giorni con il suo primo gol in Italia.



Strakosha 6,5 - Il portiere albanese ormai non salta più un match e oggi, vista una difesa in emergenza, viene spesso chiamato in causa. Prima dell'intervallo è fantastico su una bella punizione calciata da Fossati.