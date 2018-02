Udinese-Roma, le pagelle: male El Shaarawy, ci pensa Under

La Roma vince 2 a 0 contro l'Udinese, nell'anticipo di Serie A. Alla Dacia Arena non ci si annoia ma il risultato fatica a sbloccarsi. Nella ripresa il solito Cengiz Under sblocca la gara. Nel finale gioia pure per Diego Perotti.

Alisson 7 - Il brasiliano, dopo i gol subiti contro il Benevento, cerca riscatto. In avvio con una sua uscita a valanga salva la Roma su Perica. Gioca, e bene, tanti palloni con i piedi, praticamente è un libero aggiunto. Nella ripresa è ancora super su Perica e De Paul.