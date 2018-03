Roma-Torino, le pagelle: De Rossi gladiatore, Schick a sprazzi. Alisson sempre super

La Roma vince 3 a 0 contro il Torino, nell'anticipo del venerdì valevole per la 28^ giornata di Serie A. I giallorossi soffrono ma passano nella ripresa con Kostas Manolas che sfrutta l'assist di Alessandro Florenzi. Ad inchiodare il risultato ci pensa Daniele De Rossi. Gioia anche per Lorenzo Pellegrini. Emozioni, prima del fischio d'inizio, per il ricordo a Davide Astori.

Alisson 7 - I granata non sono di certo il Napoli ma il brasiliano anche stasera non vive sogni tranquilli. Sempre bravo con i piedi e di testa, quasi da difensore aggiunto. Nel primo tempo è miracoloso su Iago Falque e bravissimo su Acquah.