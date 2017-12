Roma-Sassuolo, le pagelle: bravo Pellegrini. Ancora male Schick

La Roma pareggia 1 a 1 contro il Sassuolo, nell'ultima partita del 2017. Gli emiliani mettono in crisi i giallorossi che passano alla mezzora con l'ex Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa Simone Missiroli pareggia i conti e ferma la squadra di Eusebio Di Francesco.

Alisson 6,5 - Il brasiliano si sta confermando uno dei portieri più forti del campionato. Dopo la partita, impegnativa, contro la Juventus vive una giornata non troppo tranquilla. Attento su un paio di tiri di Politano che lo impegna in avvio. Non può nulla sul gol di Missiroli.