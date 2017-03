Roma-Napoli, le pagelle: Fazio sbaglia tutto. Manolas e De Rossi flop

La Roma perde 2 a 1 contro il Napoli, nell'anticipo dell'Olimpico per la 27^ giornata di Serie A. Gli ospiti partono meglio e dopo 26 minuti passando con Dries Mertens su assist di Marek Hamsik. I giallorossi, alle corde, sbandano e ad inizio ripresa il solito Mertens raddoppia stavolta su assist di Lorenzo Insigne. Nel finale inutile gioia personale per Kevin Strootman.

Szczesny 5,5 - Dopo la prova di Alisson in Coppa Italia, mister Spalletti torna a scegliere il polacco per il campionato. Nel gol di Mertens, però, il portiere di proprietà dell'Arsenal sbaglia i tempi i si fa beffare. Non può nulla sul 2 a 0 sempre del solito Mertens. Nel finale nega il gol a Rog.