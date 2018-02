Roma-Milan, le pagelle: Nainggolan pessimo. Manolas si perde Cutrone

La Roma perde 2 a 0 contro il Milan nel posticipo della 26^ giornata di Serie A. All'Olimpico la partita è bloccata e nel primo tempo succede sostanzialmente poco. Ad inizio ripresa i rossoneri passano con l'ormai solito Patrick Cutrone. Poco dopo Davide Calabria raddoppia. Brutto ko per Eusebio Di Francesco.

Alisson 6,5 - Il brasiliano, recude da una buona prova in Champions League, vive ancora una sera in cui viene chiamato in causa. Al primo tiro in porta, però, prende gol da Cutrone che gli ruba il tempo. Salva la Roma su Kalinic, ma non può nulla sul gol di Calabria.