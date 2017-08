Roma-Inter, le pagelle: Ninja e Perotti scatenati. Juan Jesus e Fazio male

La Roma perde 3 a 1 contro l'Inter di Luciano Spalletti nella 2^ giornata di Serie A. I giallorossi partono forte e passano in vantaggio con Edin Dzeko, bravo a sfruttare l'assist di Radja Nainggolan, protagonista poi di un palo colpito così come anche Alexandar Kolarov. Nella ripresa un legno lo colpisce anche Diego Perotti. L'Inter però non molla e Mauro Icardi, con una doppietta ribalta tutto. Nel finale Matias Vecino chiude i giochi.

Alisson 6 - Il portiere nell'orbita delle Seleçao, nonostante la concorrenza di Skorupski, sarà il portiere titolare della Roma per questa stagione. Molto più impegnato rispetto al match contro l'Atalanta con i tiri di Candreva e i cross di Perisic. Nel finale di primo tempo vola negando il gol a Icardi. Non può nulla sulla doppietta di Maurito.