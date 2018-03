Napoli-Roma, le pagelle: Dzeko e Under gol. Florenzi redivivo

La Roma vince 4 a 2 contro il Napoli, nell'anticipo serale della 27^ giornata di Serie A. Lorenzo Insigne e Cengiz Under, nei primi 7 minuti, vanno in gol accendendo la contesa. Al 26' Edin Dzeko, su assist di Alessandro Florenzi, ribalta tutto. Nella ripresa il bosniaco segna ancora con un grande gol. Nel finale gioia anche per Diego Perotti e Dries Mertens.

Alisson 7,5 - In avvio non può nulla sul gol di Insigne ma poi si riscattando salvando la Roma sugli attacchi napoletani. Fantastico al 17' sullo stesso Insigne. Nella ripresa è ancora attento sul numero 24 del Napoli negandogli il gol almeno in altre tre occasioni. Non può nulla sul gol di Mertens.