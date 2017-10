Lazio-Sassuolo, le pagelle: Luis Alberto dominante. De Vrij croce e delizia

La Lazio vince 6 a 1 contro il Sassuolo, nel match della 7^ giornata. Domenico Berardi, su calcio di rigore, apre la partita poi pareggiata da Luis Alberto prima dell'intervallo. Nella ripresa Stefan De Vrij e di nuovo Luis Alberto ribaltano tutto. Ci pensa poi Marco Parolo a calare il pokerissimo con una doppietta. Nel finale gloria anche per Ciro Immobile. Da segnare qualche 'buu' razzista proveniente dalla Curva Nord dell'Olimpico.

Strakosha 6,5 - Il portiere albanese ormai non salta più un match e, vista una difesa in emergenza, viene spesso chiamato in causa. Sul rigore di Berardi non può nulla, mentre è attento su Duncan negando il raddoppio dei neroverdi. Nella ripresa è attento quando viene chiamato in causa su un siluro di Berardi.