Lazio-Palermo, le pagelle: Keita e Immobile show. Strakosha molle

La Lazio vince 6 a 2 contro il Palermo nella 33^ giornata di Serie A. I padroni di casa partono forte e nei primi 9 minuti segnano due volte con Ciro Immobile, che sfrutta gli assist di Stefan De Vrij e Sergej Milinkovic-Savic. Poco dopo ci pensa Keita Balde Diao a chiudere i giochi, con una tripletta sempre nel primo tempo. Ad inizio ripresa doppietta di Andrea Rispoli. Gioia anche per Luca Crecco.

Strakosha 5 - La partita, sulla carta, è più che semplice per la Lazio e di occasioni il Palermo non ne crea tante. Spettatore non pagante. Se nel primo gol di Rispoli non può nulla, sul secondo è molle e sbaglia il rinvio.