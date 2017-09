Lazio-Napoli, le pagelle: Immobile lotta. Marusic e Basta flop

La Lazio perde 4 a 1 contro il Napoli nel big match della quinta giornata di Serie A. I ragazzi di Simone Inzaghi passano in vantaggio con Stefan De Vrij che sfrutta un bell'assist di Ciro Immobile. Nella ripresa, complici gli infortuni biancocelesti, Kalidou Koulibaly, José Maria Callejon, Dries Mertens e Jorginho ribaltano tutto.



Strakosha 6 - Il portiere albanese ormai non salta più un match. Molto bravo nelle uscite alte. Nel primo tempo è attento su una conclusione di Insigne, un po' incerto, invece, in occasione del palo di Hamsik. Nel finale di primo tempo poi è super su Callejon, con un vero e proprio miracolo. Non può nulla sui gol di Koulibaly e Callejon, un po' incerto sul 3 a 1 di Mertens.