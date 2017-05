Lazio-Inter, le pagelle: Hoedt distratto. Luis Alberto e Wallace molli

La Lazio perde 3 a 1 contro l'Inter, nell'ultimo match casalingo della stagione. Dopo 18 minuti i biancocelesti passano con un calcio di rigore di Keita Balde Diao. I nerazzurri però non mollano e prima dell'intervallo ribaltano tutto con Marco Andreolli e l'autorete di Wesley Hoedt. Nella ripresa gol di Eder. Espulsi Keita e Senad Lulic.

Vargic 5,5 - Complice l'infortunio di Marchetti e l'influenza di Strakosha, Inzaghi lo getta in campo dal primo minuto. E' il suo esordio in campionato. Bravo in un paio d'uscite. Non può nulla sul gol di Andreolli, non comunica con Hoedt in occasione del 2 a 1.