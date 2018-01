Inter-Roma, le pagelle: El Shaarawy cecchino, Dzeko distratto. Alisson è superman

La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel big match della 21^ giornata di Serie A. A sbloccare il match ci pensa Stephan El Shaarawy su assist di Alisson. I nerazzurri, in affanno, faticano a far male alla Lupa anche perché il portiere brasiliano è super. Nel finale, però, Matias Vecino pareggia.

Alisson 8 - Il brasiliano sta disputando una grande annata. Questa sera l'avversario, tuttavia, è tutt'altro che comodo. Nel primo tempo è bravissimo quando viene chiamato in causa alla mezzora da Perisic. Fantastico in occasione del lancio-assist per El Shaarawy. Attento nella ripresa su Candreva, superbo su Icardi per due volte. Decisivo.