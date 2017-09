Genoa-Lazio, le pagelle: ancora super Immobile. Male De Vrij

La Lazio vince 3 a 2 contro il Genoa nel posticipo della 4^ giornata di Serie A. I ragazzi di Simone Inzaghi partono bene passando in vantaggio con Bastos. Nella ripresa i padroni di casa segnano due volte con il giovane Pietro Pellegri, ma anche il solito Ciro Immobile con una doppietta risolve la gara.

Strakosha 6,5 - Il portiere albanese ormai non salta più un match. Nel primo tempo, in pratica, non tocca mai il pallone. Nella ripresa il Genoa cresce e non può nulla nel primo gol di Pellegri, deviato per altro da Radu, sbaglia l'intervento sul gol del 2 a 2 del baby bomber del Grifone. Si riscatta nel finale salvando il risultato.