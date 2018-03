Cagliari-Lazio, le pagelle: Leiva lotta, male Luiz Felipe. Tante insufficienze

La Lazio pareggia 2 a 2 contro il Cagliari nel pomeriggio in Sardegna. E' Leonardo Pavoletti, dopo 25 minuti, a sbloccare la sfida. Poco dopo Lucas Leiva, aiutato da una deviazione di Luca Cappitelli, pareggia i conti di testa. Nel secondo tempo Antonio Barella, dal dischetto, fa 2 a 1. Al 95' pareggia Ciro Immobile.

Strakosha 5,5 - Il portiere albanese è chiamato a respingere la iniziative di sardi, desiderosi di far bene. Attento nelle uscite alte, non può nulla sul gol di Pavoletti in avvio. Nella ripresa fa un guaio con Luiz Felipe regalando al Cagliari il 2 a 1.