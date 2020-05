Volley Club Frascati, a casa Monteneri è pallavolo mania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Sono tra i nuclei familiari che hanno due ragazzi iscritti al Volley Club Frascati. La famiglia Monteneri ha sposato con forza il progetto del club tuscolano: Caterina, classe 2007, è al suo quinto anno nel sodalizio castellano e in questa stagione ha giocato con l’Under 13 denominata Frascati Volleyro’ e allenata da coach Adriano Di Peco. Indubbiamente l’esempio della sorella maggiore è stato trascinante anche per il piccolo Matteo, classe 2011 che è al secondo anno nel club tuscolano ed è in forza al folto gruppo del minivolley seguito da coach Luca De Gregorio. Come se non bastasse, anche papà Daniele è spesso al seguito dei suoi ragazzi e addirittura mamma Tiziana Muscedere è ufficialmente dirigente proprio del gruppo dei più piccoli. “L’avventura di Caterina nel volley è iniziata in maniera graduale, poi è letteralmente esplosa e ora a casa è argomento fisso – sorride mamma Tiziana – Ha iniziato a fare i primi passi pallavolistici a scuola, poi essendo noi di Frascati è stato naturale portarla qui. Da allora sono aumentati in maniera parallela la passione e l’impegno per questo sport e anche da parte nostra è stato così”. Un amore così grande che anche Matteo è stato “sottratto” alla più “tradizionale” scelta del calcio: “Ma anche questa situazione è stata quasi naturale, nel senso che passavamo tanto tempo in palestra per vedere allenamenti e partite di Caterina e portavamo sempre con noi Matteo”. Per questi motivi la quarantena forzata e la chiusura delle palestre ha rappresentato un momento duro per i due ragazzi: “Matteo la vive più serenamente, mentre per Caterina è veramente tosta – spiega mamma Tiziana – Lei si allena comunque un paio d’ore al giorno sia col papà che con le indicazioni online di coach Di Peco. Le manca tantissimo il gruppo che quest’anno aveva trovato davvero un’alchimia speciale e devo dire che lo stesso valeva anche per il gruppo dei genitori”. Inutile chiedere a Tiziana come si trova al Volley Club Frascati… “Qui c’è un ambiente positivo, una struttura importante e una società competente: stiamo sicuramente bene qui. In estate faremo delle valutazioni in famiglia e con il club per capire quali sono i programmi per il futuro”.