Volley Club Frascati, il neo coach Vitozzi: “Essere qui è motivo d’orgoglio”

Frascati (Rm) – Ritorno… a casa. Riccardo Vitozzi è uno dei nuovi tecnici del Volley Club Frascati per la stagione 2019-20: la società gli ha affidato il gruppo dell’Under 18 femminile territoriale (la “vecchia” categoria Elite) e lui ha colto al volo l’occasione con grande entusiasmo. D’altronde fu giocatore a Frascati ed è nativo della cittadina castellana e, nel parlare del suo rientro, si percepisce chiaramente la soddisfazione di poter lavorare all’ombra del Tuscolo. “Diversi anni fa sono stato compagno di squadra dell’attuale presidente Massimiliano Musetti e dell’odierno direttore sportivo Alessio Graziani, anche se il mio rientro nasce quasi per caso: mia figlia Clarissa giocò un torneo a Frascati, poi mi chiesero di portarla ad allenare qui verso la fine dello scorso anno e da quel momento è nato un discorso con lo stesso Musetti che poi si è concretizzato in estate. Comunque, per me essere qui e poter allenare al fianco di tecnici giovani e dalle grandi qualità è motivo d’orgoglio” sottolinea Vitozzi che poi parla delle qualità del suo gruppo. “E’ una squadra decisamente rinnovata e variegata che tra l’altro giocherà pure il campionato di Prima divisione con alcune ragazze di esperienza. Ci sono elementi che già erano al Volley Club Frascati nella passata stagione e a queste si sono aggiunte atlete provenienti dal Città di Frascati, da Colonna (dove allenava lo stesso Vitozzi, ndr), dal San Nilo Grottaferrata e da Ciampino. La cosa più complicata sarà proprio quella di creare un’identità di squadra visto che queste ragazze arrivano da esperienze diverse. Stiamo lavorando formalmente da inizio agosto, ma il gruppo è al completo da un paio di settimane e c’è tanto da lavorare: in ogni caso si tratta di una bella sfida”. Vitozzi parla degli obiettivi nei due campionati. “La Prima divisione dovrà provare a centrare una tranquilla salvezza, mentre l’Under 18 è un’incognita perché dobbiamo conoscere il livello del girone e anche quello delle nostre ragazze in relazione alle avversarie. La disponibilità del gruppo, comunque, è totale: sabato scorso una parte della squadra si è allenata in maniera molto intensa al palazzetto di Vermicino, mentre un’altra ha affrontato la seconda amichevole pre-campionato (dopo il successo sulla Borghesiana, ndr) “pareggiando” 2-2 contro Morena. Sono contento dell’impegno e della abnegazione che stanno mettendo in campo le ragazze” conclude Vitozzi.