Volley Club Frascati: i Vagnoni e una famiglia nella pallavolo

Frascati (Rm) – Hanno scommesso sin da subito sulla voglia del presidente Massimiliano Musetti di riportare su ottimi livelli il settore maschile del Volley Club Frascati. La famiglia Vagnoni, ormai da tre anni, ha “affidato” al sodalizio tuscolano il classe 2003 Federico e il classe 2005 Raffaele. “Tutto è nato in maniera piuttosto casuale – spiega la mamma Sabrina Piras – I nostri ragazzi facevano tennis, ma tre anni fa volevano passare ad uno sport di squadra. Così Federico ha partecipato ad un open day di pallavolo, mentre Raffaele a quello del basket (con la società che si fa attività sempre nel medesimo centro sportivo di Vermicino, ndr). Il primo è stato subito coinvolto nella nuova disciplina e tre mesi dopo anche il più piccolo l’ha seguito”. I fratelli Vagnoni hanno contribuito a formare il primo gruppo maschile del Volley Club Frascati sotto la presidenza Musetti: da quel momento è nata una forte intesa sia tra compagni di squadra, sia tra genitori. Una stretta unione che si è confermata anche in estate quando c’è stato il passaggio della conduzione tecnica del gruppo da coach Luca Liberatoscioli a un altro allenatore di spessore come Gianluca Micozzi. “C’è stato qualche momento di “smarrimento” in estate – spiega ancora mamma Sabrina – La separazione da coach Liberatoscioli poteva rappresentare un’incognita e i ragazzi stavano facendo delle riflessioni, ma cose di questo tipo avvengono spesso sia nel mondo dello sport che in quello della scuola. Tutti noi genitori abbiamo provato con forza a tenere compatto un gruppo speciale di ragazzi che si vogliono bene e di famiglie che stanno assieme con gioia: il traguardo è stato centrato”. La famiglia Vannoni si è talmente integrata nel Volley Club Frascati che è impegnata nell’attività sportiva a 360 gradi: “Mio marito Andrea è diventato ufficialmente dirigente da un anno, ma anche la sottoscritta segue tutte le partite in casa e in trasferta facendo i video delle gare per poterle fare rivedere ai ragazzi”. Il volley per loro è stata una vera scoperta: “Andrea giocava a basket a livello agonistico, mentre io pur non praticandola ho sempre seguito la pallavolo e la Nazionale italiana in televisione”. Per questi motivi è stata doppiamente faticosa la quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus: “I ragazzi hanno sfruttato il giardino di casa e qualcosa sono riusciti a fare, ma la palestra e soprattutto la squadra mancano tantissimo: se, come ha dichiarato il presidente Musetti, al Volley Club Frascati sarà data la possibilità di riaprire la palestra in sicurezza, Federici e Raffaele saranno ben felici di ritornare sin da subito”.